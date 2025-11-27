Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Takipsizlik ve İdare Mahkemesi


27 Kasım 2025 19:12
Takipsizlik ve İdare Mahkemesi

Arkadaşlar adli ve idari soruşturma geçirdim adli olarak kyok yani takipsizlik aldım disiplin soruşturmasından ise meslekten ihraç kararı çıktı adli idareyi bağlamaz diyenler olacak yine ama benim disiplin soruşturması adli soruşturmaya istinaden açıldı zaten adli olarak kovuşturma aşamasına bile gitmedi savcı soyut iddiadan öte bir kanıt olmadığı için kyok verdi kurum egm olunca şaşırmamak lazım genel olarak kurum gözünde sayısal istatistiki bir veriyiz değerimiz bu kadar şimdi idare mahkemesine avukatımla dava açtım avukat yüzde 90 esastan iptal olur diyor daha önce tecrübesi olan veya bilgisi olan arkadaşlar yazabilir idare mahkemesinden dönebilir miyim mahkemenin konuya bakış açısı nasıl bu arada daha önce disiplin cezam yok notlarım çok iyi ödülüm var ama kurul alt ceza verme bile gereği duymamış


Kısa hayat
Aday Memur
27 Kasım 2025 19:55
suçlama nedir.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 2025Emniyet Teşkilat KanunuEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerYENİ YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ DOĞRU MU?İcralık polislerPolis Memurları Arasında HiyerarşiFindeks Konusunda Bilgili Olanlar2026 Atama ve Yer Değiştirme YönetmeliğiMaaş esitlenmesi2008 Ekim sonrası emeklilik

Sözlük

en etkilendiğiniz film sahnesi 3 Zihni Göktay 1 Steven Sadettin Saran 2 Gediz Deltası ölüyor 1 Fenomenlerin sosyal medya kazançları 1 Zengin olmadan ölmeyecek burçlar 5 determinizm 1

Son Haberler

İsrail güçleri ellerini kaldırarak teslim olan 2 Filistinliyi infaz etti19 yıl önce öğretmeni öldürüp cesedini yakmışlardı: 4 tutuklamaHong Kong'da sitede çıkan yangında 83 kişi öldüBilecikli öğrenci ve öğretmenlerden dünya üçüncülüğüDışişlerinden Irak'taki doğal gaz sahasına yapılan saldırıya kınama

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın