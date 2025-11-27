Takipsizlik ve İdare Mahkemesi

Arkadaşlar adli ve idari soruşturma geçirdim adli olarak kyok yani takipsizlik aldım disiplin soruşturmasından ise meslekten ihraç kararı çıktı adli idareyi bağlamaz diyenler olacak yine ama benim disiplin soruşturması adli soruşturmaya istinaden açıldı zaten adli olarak kovuşturma aşamasına bile gitmedi savcı soyut iddiadan öte bir kanıt olmadığı için kyok verdi kurum egm olunca şaşırmamak lazım genel olarak kurum gözünde sayısal istatistiki bir veriyiz değerimiz bu kadar şimdi idare mahkemesine avukatımla dava açtım avukat yüzde 90 esastan iptal olur diyor daha önce tecrübesi olan veya bilgisi olan arkadaşlar yazabilir idare mahkemesinden dönebilir miyim mahkemenin konuya bakış açısı nasıl bu arada daha önce disiplin cezam yok notlarım çok iyi ödülüm var ama kurul alt ceza verme bile gereği duymamış