Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

Kurum içi tayinde branş önemli mi?


27 Kasım 2025 20:30
Kurum içi tayinde branş önemli mi?

başka konu başlığıyla açmıştım. ama yanlış ifade etmişim. orman genel müdürlüğünde çalışıyorum. bölgelere geçmek istedim ama benim branşımda (çevre mühendisi) kadro yok dediler. eskiden mühendis kadrosu olması yetiyordu. gitmek istediğimiz yerde mühendis kadrosu olması yetmiyor mu? illa branş kadrosu mu olmalı?

