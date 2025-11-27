Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
aday memur kit kurumuna geçebilir mi


27 Kasım 2025 21:05
aday memur kit kurumuna geçebilir mi
aday memurum kit kurumuna geçmek istiyorum 399/2 cetvele göre yasak diyor ama bazı yerlerde geçen vad

Modest06
27 Kasım 2025 21:06
657 den kite geçmek istiyorum kit diyor ki istifa edip biz seni alacağız diyor sonuçta istifa edeceğim aday olsam ne olacak asil olsam ne olacak
