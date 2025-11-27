Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

enflasyon tahmin edilenden daha düşük gelecek kasımda!


27 Kasım 2025 22:48
enflasyon tahmin edilenden daha düşük gelecek kasımda!

https://www.memurlar.net/haber/1152904/yilmaz-enflasyon-dusus-egiliminde-bu-ay-iyi-bir-noktada-gelecek.html

Çok Yazılan Konular

MEB Şube Müdürlüğü 2026Kasım ayı enflasyon tahmini :)GİB Promosyonunda Merkez-Taşra Krizi: Emeğe Haksız Fiyat!5510 emekli Mühendis Memur MaaşıKamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.Gib istanbul promosyon2008 sonrası 5510'a tabi sigortalılar....Ulaştırma ve karayolları promosyonFazla Mesai Ücretinin Fazla Yatırılmasından Dolayı Geri Talep EdilmesiSendikandan İstifa Et

Sözlük

en etkilendiğiniz film sahnesi 3 Gediz Deltası ölüyor 1 Steven Sadettin Saran 2 determinizm 1 Zihni Göktay 1 Zengin olmadan ölmeyecek burçlar 5 Fenomenlerin sosyal medya kazançları 1

Son Haberler

Sahte nakliye şirketi çökertildi: 4 şüpheli tutuklandıBakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyorUzman çavuş ve hamile eşi şarampole devrilen otomobilde öldüOkulda baygınlık geçiren 6. sınıf öğrencisi hayatını kaybettiBakan Yerlikaya'dan gençlere uyarı: Sanal bahis için hesap kiralamayın!

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın