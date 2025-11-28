Mebten Akademiye geçişte Maaş Vb

Merhaba Mebte 4 yıldır yardımcı hizmetler sınıfında memurluk yapıyorum. 48 bin aliyorim. Hep hayalim ünite geçişti. Devlet üniversitesine geçersem . Sözleşmeli öğretim elemanı mi olacagim. Yoksa yerim memur gibi kalıcı mı olacak..Birde Memuruye 3 yıl veya ilerleyen yıl gibi süreçte geriye dönüş olabilir mi ? Maaş vb de nasıl oluyor. Sizce hata yapar mıyım ?

Merhaba Mebte 4 yıldır yardımcı hizmetler sınıfında memurluk yapıyorum. 48 bin aliyorim. Hep hayalim ünite geçişti. Devlet üniversitesine geçersem . Sözleşmeli öğretim elemanı mi olacagim. Yoksa yerim memur gibi kalıcı mı olacak..Birde Memuruye 3 yıl veya ilerleyen yıl gibi süreçte geriye dönüş olabilir mi ? Maaş vb de nasıl oluyor. Sizce hata yapar mıyım ?