Güvenlik Sor. ve Arşiv Ar. (ACİL!!!)

Merhaba arkadaşlar, sizlere danışmak istediğim bir konu var. Cevaplar için şimdiden teşekkürler. Bugün forum sitesinde gezinirken tesadüfen karşıma çıkan bir konudan geçmişteki bir olaydan dolayı benim de muzdarip olduğumu öğrendim. 2021 yılında benim bilgim ve rızam dışında kimlik bilgilerimi kullanıp adıma papara hesabı açılmış. Bugüne kadar nasıl bilgim olmadı ben de bilmiyorum ama belki de şimdiye kadar herhangi bir sıkıntı ve problemle karşılaşmadığım içindir. Neyse Papara müşteri hizmetlerini aradım hesabın kapatılmış olduğunu ve bir sorunla karşılaşmayacağımı söylediler fakat benim içim hiç rahat değil, ilerde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında bir sıkıntı çıkar diye korkuyorum sizce ne yapmalıyım?

