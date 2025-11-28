KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea

Güvenlik Sor. ve Arşiv Ar.


28 Kasım 2025 01:22
Güvenlik Sor. ve Arşiv Ar.

Merhaba arkadaşlar, sizlere danışmak istediğim bir konu var. Cevaplar için şimdiden teşekkürler. Bugün forum sitesinde gezinirken tesadüfen karşıma çıkan bir konudan geçmişteki bir olaydan dolayı benim de muzdarip olduğumu öğrendim. 2021 yılında benim bilgim ve rızam dışında kimlik bilgilerimi kullanıp adıma papara hesabı açılmış. Bugüne kadar nasıl bilgim olmadı ben de bilmiyorum ama belki de şimdiye kadar herhangi bir sıkıntı ve problemle karşılaşmadığım içindir. Neyse Papara müşteri hizmetlerini aradım hesabın kapatılmış olduğunu ve bir sorunla karşılaşmayacağımı söylediler fakat benim içim hiç rahat değil, ilerde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında bir sıkıntı çıkar diye korkuyorum sizce ne yapmalıyım?


MATYAZ
Genel Müdür
28 Kasım 2025 08:38

sıkıntı yapma onlar sorun olmaz. Çoğu memur zaten yasadışı bahis oynadı ve oynuyor. papara basit kaçar.


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
28 Kasım 2025 09:04

Paparadan hesap hareketlerinin tamamını içeren bir döküm isteyebilirsiniz. Sıkıntılı bir durum var mı yok mu ancak o şekilde öğrenebilirsiniz. Örneğin sizden izinsiz olarak açılan hesap, kara para aklamak için kullanılmış olabilir mi veya hesabınızda buna benzer suç eylemleri teşkil eden bir hesap hareketliliği var mı yok mu? Böyle bir durum tespit ederseniz derhal savcılığa gidip suç duyurusunda bulunmalısınız.


Halil Ca
Aday Memur
29 Kasım 2025 02:27

Cevap için sağ olun. Doğrudur hocam da onlar sonuçta memur, biz ilk gireceğimiz için detaylı bir arşiv güvenlik soruşturması olacaktır o yüzden endişeleniyorum açıkçası.

MATYAZ, 3 gün önce

sıkıntı yapma onlar sorun olmaz. Çoğu memur zaten yasadışı bahis oynadı ve oynuyor. papara basit kaçar.


Halil Ca
Aday Memur
29 Kasım 2025 02:31

Hocam istedim zaten de bunun için önce yasal işlem başlatılması gerektiğini söylediler ne kadar doğru bilemiyorum artık. Hesap da kapatılmış zaten belki de o yüzden öyle dediler, olabilir mi?

Mavi.Ufuklar, 3 gün önce

Paparadan hesap hareketlerinin tamamını içeren bir döküm isteyebilirsiniz. Sıkıntılı bir durum var mı yok mu ancak o şekilde öğrenebilirsiniz. Örneğin sizden izinsiz olarak açılan hesap, kara para aklamak için kullanılmış olabilir mi veya hesabınızda buna benzer suç eylemleri teşkil eden bir hesap hareketliliği var mı yok mu? Böyle bir durum tespit ederseniz derhal savcılığa gidip suç duyurusunda bulunmalısınız.


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
29 Kasım 2025 07:07

Vatandaş olarak bilgi edinme hakkınız var. Bugün hangi bankaya giderseniz gidin, kapanmış hesabınızın ekstresini verirler size. Paparaya el konulduğu için belki öyle söylemiş olabilirler. Cimer vasıtasıyla Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde talep edebilirsiniz. Başka birine ait bir hesap özeti isteseydiniz o zaman diyebilirlerdi ki yasal süreç falan filan. Bizzat size ait hesabın özetini vermek zorundalar

Halil Ca, 2 gün önce

Hocam istedim zaten de bunun için önce yasal işlem başlatılması gerektiğini söylediler ne kadar doğru bilemiyorum artık. Hesap da kapatılmış zaten belki de o yüzden öyle dediler, olabilir mi?

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Güvenlik Sor. ve Arşiv Ar.Şanlıurfa ve istanbul atama

Sözlük

Bir gömleğe 99 lira vermek 1 patlıcan 1 nilüfer 1 sokakta eşine bağıran erkek 1 halı saha sonrası dökülen halı saha kırıntıları 1 İdeal evlilik yaşı 1

Son Haberler

Kamu Zararı Dava Konusu Edilebilir mi?1 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıklarıFenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 404. randevuKabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddelerSergen Yalçın: Kimse sevinmesin, görevi bırakmayacağım

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın