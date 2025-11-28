Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

TAHMİNİ KASIM AYI ENFLASYONU BEKLENTİSİ


28 Kasım 2025 08:35
Beklentiniz ne yöndedir? Mbankası katılımcı anketine göre 1,59 beklenti var ancak CB yardımcısı düsük enf beklıoruz gibi kelımeler kullandı sizce oran ne olur?? SAYGILARIMLA


sezai0619
Şube Müdürü
28 Kasım 2025 08:48

1,5 in altı kesin de 1,2 falan olabilir.


JAKAMEN_
Aday Memur
28 Kasım 2025 08:50

Aynen dün yapilan konuşmaya göre kalan 2 ay da 1 +1 olacak şekilde hazırlanmış

ilyasoglu61
Aday Memur
28 Kasım 2025 09:22

Ahlaksızlar, bir ayda 3 kez zam yapıp ay sonu gelince ad arda 2 dev indirim yap, kasım başında tekrar fahiş zam yaparak indirimi geri alarak sözde enflasyonu düşük çıkartmaya çalışacaklar. 27 gün zam son 3 günde dev indirim yap sonra verdiğini geri al fazlasıyla bir sonraki ay fahiş zamlarla 27 aralığa kadar devam et, son 3 gün içinde yine dev indirim yaparak sözde ,emeklinin,memurun cebinen tırtıkla. Yahu devlet vatandaşını bu denli şark kurnazlığı yaparak vatandaşını kandırırmı?


mühendis2543
28 Kasım 2025 09:25

1.5-2 arası bekliyorum


Serkan1977
Memur
28 Kasım 2025 09:26

memur maaş zammını en fazla %20 de bağlayacaklar anlaşıldı. Gerçek zamlar Ocak 1 itibariyle memur zam oranları kesinleştikten sonra olacak. Her zamanki gibi senaryo aynı...


Sevalsevalsevo
Aday Memur
28 Kasım 2025 09:34

Kuşbaşı etin fiyatından haberleri var mı?

Yüzde 2 civarı gelir


deniz_marqez
Şef
28 Kasım 2025 11:27

Yuzde 18 i geçmez.

