Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han

Kur'an Kursu Öğreticilerinden Cumhurbaşkanına Çağrı: Biz de Öğretmeniz!


28 Kasım 2025 10:12
Kur'an Kursu Öğreticilerinden Cumhurbaşkanına Çağrı: Biz de Öğretmeniz!

https://www.mihraphaber.com/makale/26907925/okur-yazilari/kuran-kursu-ogreticilerinden-cumhurbaskanina-cagri-biz-de-ogretmeniz

Çok Yazılan Konular

2026 Hac Görevli Mülakatları

Sözlük

Zihni Göktay 1 gece yüzüşü 1 Zengin olmadan ölmeyecek burçlar 4 Bugün olanlar 1 Terk edilmiş her şey kamunundur. 1 en etkilendiğiniz film sahnesi 3 Steven Sadettin Saran 2 determinizm 1

Son Haberler

Savunma sanayii ihracatı da ihracat değerini de artıyor26 kamyon dolusu arıtma çamurunu açık araziye döktülerKayseri'de hızla giden otomobil kamyona çarptıHizmet Üretici Fiyat Endeksi ekimde arttıSahte e-imza soruşturması tamamlandı

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın