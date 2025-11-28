işçi & memur

Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
İşçiler neden memurlardan daha yüksek maaş alıyor , okumak ne zamandan beri eksi yön haline geldi? aynı saate çalışıp aynı molalara çıkıp aynı işi yapıyorsak neden düşük maaşa tabi oluyoruz? Memurun izini silinirken işçinin 100 gün izini var silinmediği için ? İŞÇİLER neye göre büro memuru ünvanını alıyor ?Yeni memurların adı bile sözleşmeli personel iken ilk okul mezunu işçiler masa başında çalışıp yeni memurlara amirlik taslıyor ? İŞÇİLER masa başarında bilgisizce çalıştırılıcaksa onca üniversite neden var ? Aileler neden çoçuklarını okutmak için zorluk çekiyor ? neden neden neden ????????????

