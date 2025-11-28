Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan

Engelli Emeklilği


28 Kasım 2025 13:47
Engelli Emeklilği

Şu anda emeklilik için tüm şartları taşıyorum.%47 sürekli engel raporumu 2022 yılında yeniledim.Personel müdürlüğüne sorduğumda emeklilik başvurusun da yeni rapor istendiği söylendi.2014 yılında E.K.P.S.S ile atandım yeni rapor almam gerçekten gereklimi.Saygılarımla

Çok Yazılan Konular

Engelli 4C erken emeklilik hakkı var mı?

Sözlük

Steven Sadettin Saran 2 en etkilendiğiniz film sahnesi 2 Bugün olanlar 1 Zihni Göktay 1 Zengin olmadan ölmeyecek burçlar 4 gece yüzüşü 1 Terk edilmiş her şey kamunundur. 1 determinizm 1

Son Haberler

Görevi başındaki doktoru darp eden şahıslar tutuklandıErdoğan: Devlet-millet bağını hiç olmadığı kadar güçlendirdikİnsan sağlığı ile oynuyorlar: Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürün!ATO: Sanayi Marmara'dan İç Anadolu'ya taşınmalıRestoranlar, online platformları boykot edecek!

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın