Gündem \ Spor
Editörler : supporters.alex 10

Türkiye Liginde Fenerbahçe'nin Kırmızı Kart Görmemesi


28 Kasım 2025 15:49
Türkiye Liginde Fenerbahçe'nin Kırmızı Kart Görmemesi

Öncelikle KENDİ SAHASINDA 1055 gündür DİREK kırmızı kart görmüyor. Sarıdan Kırmızı demiyorum (öyle de olsa bile o da bi tane-mert müldür o kadar.)

1055 gün ise 08/01/2023 tarihinden bu yana ediyor ve o gün GALATASARAY fenerbahçeyi Kadıköy'de 3-0 yenmişti. İrfan oyuna girdiği gibi atılmıştı.

fıkra bu kadar...


urfa bana küsmüş
Şef
28 Kasım 2025 15:50

aynı fenerbahçe dün avrupa da ferenvaroş ekibinden kırmızı yedi. Türk hekemleri ve avrupa hakemleri farkı...

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Gelin Hakem Kararlarını KonuşalımBursaspor2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 14. hafta2-0'dan 5-2'ye dönen Fenerbahçe maçında bahisçilerin isyanıKırmızı kart vermeyen Jose Maria SanchezTürkiye Liginde Fenerbahçe'nin Kırmızı Kart Görmemesi2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 13. haftaGALATASARAY'a Messi Gelmeli.

Sözlük

gece yüzüşü 1 Zengin olmadan ölmeyecek burçlar 4 Terk edilmiş her şey kamunundur. 2 Zihni Göktay 1 Bugün olanlar 2 en etkilendiğiniz film sahnesi 2 determinizm 1 Steven Sadettin Saran 2

Son Haberler

Borsa haftayı düşüşle tamamladıTesti pozitif çıkan Şarkıcı İrem Derici ifade verdiBakan Tunç'tan 'çocuk ceza sistemiyle' ilgili değişiklik sinyali3 ilde sahte elektrikli araç sitesi tuzağı: 7 tutuklamaTrabzonspor'dan sonra Beşiktaş da Coca-Cola'yı reddetti

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın