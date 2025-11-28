POLSAN Kredi

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

28 Kasım 2025 18:01
Polsan uyesi degilim, normal yollardan kredi cekemiyorum, simdi polsana uye olsam 6 ay sonra kredi verir mi polsan? Ve de kredi verirken kkb puanina bakmiyor dogru mu?


Alpayderler
Memur
28 Kasım 2025 18:25
Polsan banka değil. Sistemde zorla tuttuğu bir üye kredi almak istediği zaman maaştan cebren çektiği aidat kadar kredi verir ve faizle geri alır. Sonra Nisan ayında da bu faizleri temmüttü diye üyelere dağıtır.
