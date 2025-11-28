Gündem \ Tatil ve Gezi
Mısır turu için vize ile alakalı sorularım


28 Kasım 2025 18:27
Mısır turu için vize ile alakalı sorularım

merhabalar ankara veya istanbula gitmek istemiyorum açıkçası bunun için.

allianz sigorta e vize var diyor hatta bir web sitesine yönlendirme de yapıyor ama bilemedim.

neyse 15 tatilde gideceksem muhtemelen kapıda vize almayı planlayacağım. Dediğim gibi çünkü ankara veya istanbula gitmek istemiyorum pek bunun için.

sorularım:

1) kapıda vize başvuruda istenen belgeler nelerdir ? veya büyükelçiliğe yapılacak başvuruda istenen belgeler ile aynı mıdır ?

2) Arkadaşım var orda ve onun yanında kalmayı planlıyorum. Peki bu durumda "nerde kalacaksınız ? (otel reservasyonu)" sorusuna ne cevap vermem gerekli ?

3) 2 bin dolar para bulundurmanız gerekli denmiş. peki bu durumda bu meblağı nakit olarak veya yarısı nakit yarısı banka bakiyesi olsa geçerli oluyor mu ?

4) uçak bileti reservasyonu da gerekli denmiş. Evrakla uğraşmak istemiyorum yani online (cep telefondan) biletimi göstersem oluyor mu ?

teşekkür ederim.

