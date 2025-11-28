Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
28 Kasım 2025 18:29
parmak hareket kısıtlığı
sağlık Bakanlığında el parmağında olan hareket kısıtlığı ve platin hemşire olarak atanmaya engel mi ? rapor alıp ekpss mi girmek lazım illa ki normal atanmada sorun yaşar mıyız bilgisi olan var mı

