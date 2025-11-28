Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

Bölge idare kararı sonrası


28 Kasım 2025 19:01
Bölge idare kararı sonrası

Yerel mahkemeyi kaybetmiştim. İstinafta yani bölgede kazandım. Yerel mahkemeyi kaybettiğimde kuruma avukat ücreti ödenmiştim. Bunu nasıl alabilirim. Mahkeme kararında ödemiş olduğum masraflar iadesi yazıyor sadece bilgisi olan var mı


refik.01
Aday Memur
28 Kasım 2025 19:10
kuruma BİM kararı ile başvurun. ödemeyi size yapacaklardır. bu arada temyiz yolunuda açık tutmuştur mahkeme. sebebi ilk derece mahkeme kararı ile istinaf kararı farklı olduğu için. ama bu kurumun sizin ödediğiniz ücretleri ödemesine engel değil. Bilginize
