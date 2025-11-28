KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

İibf için kadro


28 Kasım 2025 20:35
İibf için kadro
Aralıktaki merkezi alımda taban puan kaça düşer? Yaş haddi mağdurum. Analiz yaparsanız sevinirim.

Werelli
Aday Memur
28 Kasım 2025 20:37
Zaten alımlar oldukça sığ, gelen alımlarda da yaşa takılıyorum. Umudumuz bu. 80 altına ne zaman düşer
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ticaret bakanlığıKPSS A grubu mu yoksa Kpss B grubu mu?(İİBF)İibf için kadro Yeşil russel

Sözlük

Bugün olanlar 2 yapay zeka 1 Zihni Göktay 1 Steven Sadettin Saran 2 determinizm 1 Zengin olmadan ölmeyecek burçlar 4 Çizgisini bozmayan insan 1 şevket altuğ 1 Terk edilmiş her şey kamunundur. 2 en etkilendiğiniz film sahnesi 2

Son Haberler

Yangın çıkan gemideki 25 kişi tahliye edildi: Yanan gemi görüntülendiSivaslı doktor implantı tarihe gömdüAYM'den emsal karar: 1600 dava açan avukata disiplin cezasıİstanbul'da Adnan Oktar'ı öven paylaşımlara soruşturma'Paybull'a başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında 13 tutuklama

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın