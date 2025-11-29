Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Şaka gbi ya yeminle resmen şaka gibi 1 ayda 5 gün 12 /12 nedir arkadaş gram polisi düşünen yok kimsenin umrunda değiliz resmen isterlerse adamlar12/12 yapıyor hatta isteseler 1 ay geleceksin 12/12 ye 1 tl bile ücret ödenmeyecek herkes kabul edecek mecburiyetten bu sene kaç kez 12/12 olduk İstanbul?a atanan polisi daha ilk yıllarında meslekten soğuttular yemin ediyorum canla başla köpek gibi sporuna KPSS sine hazırlandığım hayal ettiğim polislikten kurtulma hayalleri kuruyorum şuan yazık günah ya bu insanlara hiçim düşünen yok bunların cala çocuğu vardır ailesi vardır diye yazık cidden diyecek söz yok.


troolmenn
29 Kasım 2025 01:47

haklısında haklı olmak hiç bir şeyi değiştirmiyor böyle gelmiş böyle gidiyor

