sözleşmeli öğretmen SAĞLIK KURULU RAPORU-MAAŞ

2025 tarihi Kasım- Aralık ayı 37 günü 3 hekim sağlık kurulu raporu var. 10 günde bu rapor 2026'ya sarkıyor. Maaştan kesinti olur mu Aralık 15 ya da Ocak 15'te?

2025 tarihi Kasım- Aralık ayı 37 günü 3 hekim sağlık kurulu raporu var. 10 günde bu rapor 2026'ya sarkıyor. Maaştan kesinti olur mu Aralık 15 ya da Ocak 15'te?