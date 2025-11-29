Sürekli çek iptali açan garip garip tipler (Ticaret Mahkemesi)

Arkadaşlar size de geliyor mu böyle davalar özellikle son 3-4 aydır. Dolandırıcılar yeni bir yöntem keşfetmiş, millete sürekli çek verip, vadesine 1-2 gün kala çek kaybettik diyerek, çekin iptalini istiyorlar. Bir davada "kaybettik" gerekçesiyle 20-30 tane çekin iptalini istiyor, aynı davayı başka şehirlere de açmış hangi mahkemeyi denk getirirsek kafasıyla, taraf bilgilerine giriyorum davacının 150-200 tane adresi var, 5 dakika sonra yeni bir dava daha düşüyor ekrana yine aynı şekilde 20-30 tane çeki "kaybettik" gerekçesiyle iptalini talep istiyorlar taraf bilgilerine giriyorsun yine aynı şekilde 150-200 tane adresi var sistemde. Bununla ilgili bir tedbir alınmazsa ticaret mahkemeleri sıkıntıya girecek. Bir de saat 16:30-17:00 gibi açıyorlar davaları vadesine 1 gün kalmış çekleri iptal etmek için kalemi arayıp "çekin vadesi yarın, çok acil" deyip akılları sıra son dakikada işi aceleyle halletirmeye çalışıyorlar.

Mesela bir dava açılıyor; davacı Ahmet (vekili yok), dava açtıktan 5 dakika sonra arıyor kalemi, doğulu şivesiyle konuşan biri çekin vadesi yarın, acil hemen yapın, mağdur olmayalım diyor.

Aradan 5 dakika geçiyor, yeni bir çek iptali davası daha düşüyor ekrana, bu sefer davacı Mehmet (vekili yok), dilekçe şablonu, dilekçedeki yazım hataları, dilekçedeki kalın-italik yerler vs. her şey birebir aynı sadece çek numaraları farklı, bu şahıs da (ki aynı şahıs olduğuna yüzde yüz eminim) 5 dakika sonra arıyor kalemi, yine doğulu şivesiyle konuşan bir şahıs, durumun acil olduğunu, bugün yetişmesi gerektiğini söylüyor.

Çek bedellerini de düşük gösteriyor ki, teminatı düşük yatırsınlar. 1 buçuk milyonluk çekleri 8 bin TL - 10 bin TL diye gösterip düşük teminatlara çeklere tedbir koyduruyorlar.

Zaten iş yükü ağır, bir de bu dolandırıcılar musallat oldu, arka arkaya dava açıyorlar, ara karar kur, bankalara tek tek müzekkere yaz, ilanı yap vs. mahkemeler gerçekten çekini kaybedip mağdur olanlara harcayacakları enerjiyi, bu dolandırıcılara harcıyor.

Hakimin de yapacak bir şeyi yok, adamın alnında ben dolandırıcıyım yazmıyor, kanun ne diyorsa onu yapıyor mecbur ama bu işin çözülmesi lazım. Hem ticari hayattaki güveni sekteye uğratıyor, kimse kimsenin çekine güvenmiyor artık hem de mahkemelerin iş yükünü gereksiz yere artırıyor.