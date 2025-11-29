Üniversite atama

KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
29 Kasım 2025 01:14
Merhaba

Üniversite rektörlük mühendis alımı yapacağında, KPSS şartı illa bulunmalı mı yoksa kendiis direkt şartlar belirleyip alabilri mi

