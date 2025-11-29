Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Bilgisayar İşletmeni okulda kadrolu görev yapabilir mi?


29 Kasım 2025 01:29
Bilgisayar İşletmeni okulda kadrolu görev yapabilir mi?

Merhabalar arkadaşlar. Ben bakanlıkta bilgisayar işletmeni olarak çalışmaktayım. Yer değişikliği yapacağım taşraya. Dilekçe yolu ile. Merak ettiğim şu ; okulda kadrolu olarak görev yapabilirmiyim? Yoksa ilçede görevlendirme mi olması gerek.


muhalif çocuk
Memur
29 Kasım 2025 03:29
Kadronuz bir okulda da olabilir, il ya da ilçe mem olmak zorunda değil. İkisinde de ayrı normlar oluyor zaten.

bahçesaray
Şef
29 Kasım 2025 07:41
okulda , bilgisayar işletmeni kadrosu mu var ?
Toplam 2 mesaj

