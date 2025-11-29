Sözleşmeli Öğretmen Eş durumu

Herkese hayırlı günler dilerim.

2023 Eylül ayında sözleşmeli öğretmenliğe başladım. Branşım Uçak Bakım / Uçak Elektroniği.

Eşim görev yaptığımız il dışında başka bir il/ilçesine İnfaz ve Koruma Memuru olarak atandı. O da sözleşmeli olarak atandı.

Benim eş durumundan eşimin yanına tayin isteme hakkım var mı? Var ise ne zaman isteyebilirim, değerli cevaplarınız için teşekkür ederim.