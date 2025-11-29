Sözleşmeli Öğretmen Eş durumu

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
29 Kasım 2025 08:45
Herkese hayırlı günler dilerim.

2023 Eylül ayında sözleşmeli öğretmenliğe başladım. Branşım Uçak Bakım / Uçak Elektroniği.

Eşim görev yaptığımız il dışında başka bir il/ilçesine İnfaz ve Koruma Memuru olarak atandı. O da sözleşmeli olarak atandı.

Benim eş durumundan eşimin yanına tayin isteme hakkım var mı? Var ise ne zaman isteyebilirim, değerli cevaplarınız için teşekkür ederim.


eş durumu tayininiz 2026 Ağustos ayında gelecektir. Kılavuzda 3 yılını Eylül sonuna ya da Aralık sonuna kadar dolduranlar yazarsa size eş durumu tayini hakkı verilmiş olur

