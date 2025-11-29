Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

"Memurlarnet" Ne Zaman "Gerçekten Memurlarnet" Olur?


29 Kasım 2025 10:11
"Memurlarnet" Ne Zaman "Gerçekten Memurlarnet" Olur?
Biz memurlar ve memur emeklileri olarak kartopu gibi hükümetlerin, siyasetin önünden yuvarlanan değil, memurun ve emeklinin sesi olan, onların sorunlarını gündem yapan bir platform bekliyoruz. Memurlarnet memurun ve emeklinin alamadığı 3600 ek göstergeyi gündem yapmalı, emekli memurların alamadığı seyyanen zammı gündem yapmalı, taşerondan kadroya alınan bir işçinin nasıl oluyorda memurdan daha yüksek maaş aldığını sorgulamalı, memurların neden emekli olmak istemediklerini analiz haberle gündeme taşımalı. Ve hatta çuvaldızı kendisine batırıp bu konuyu ana sayfaya taşımalı. Memurlarnet gerçekten memurlarnet mi! Yoksa kendini güncellemeli mi, dönüp bir bakmalı.

Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
29 Kasım 2025 10:15
Bu liste uzayıp gider.
