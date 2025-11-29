Psikiyatri Kurul

Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
29 Kasım 2025 10:22
İyi akşamlar Görev esnasında Üs bölgesinde çalışma şartları-mobing yüzünden psikolojik olarak rahatsızlandım 2023 mezunu muvazzaf personelim 2019 sgk başlangıcı.Daha sonrasında gatada hastaneye yatışım yapıldı 8 gün sonrasında çıktıktan sonra 7 ay 3 hekim istirahat raporu düzenlendi.ketya rexapine efexor kullanıyorum sağlık kurulu ne karar verir girilen tanı duygudurum bozukluğu bazı raporlarda depresif nöbet ancak kullandığım ilaçlar atak benzeri bir ilaç.Kurul büyük ihtimalle B kodu verip kurum karargaha ayıracak diye düşünülüyor henüz kurula girmedim tedavim devam ediyor yaklaşık 12 aydır.B yada D alırsam işleyiş nasıl olur çok teşekkür ederim.


29 Kasım 2025 10:55
Özelden yazarsanız görüşelim.
