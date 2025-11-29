2 öğretmen 1 öğrenci ilişkisi ve cinayet

bu ülke nereye gidiyor mu diyeyim toplum nereye gidiyor mu diyeyim. Allah iyi etsin diyorum
eğitim ahlak asayiş bu üç konu birbirinden ayrılamaz.
Hikmet Akçay, 2000?li yıllarda İstanbul?da bir ortaokulda öğretmendi ve Esin B. onun ortaokuldan öğrencisiydi.
Ailesi maddi sıkıntı yaşadığı için Akçay?ın zaman zaman öğrencisinin ailesine destek verdiği ifade edildi. Bu süreçte Akçay?ın Esin B. ile kişisel sınırları aşan bir yakınlık kurduğu iddia edildi.
Esin B. liseye geçtikten sonra kimya öğretmeni Erdoğan Y. ile bir ilişki yaşadı. Esin B. nin kimya öğretmeni Erdoğan Y. ise evliydi.
Hikmet Akçay, eski öğrencisinin bu ilişkisinden rahatsızlık duyuyor ve sık sık baskı kuruyor evli olan öğretmeninin karısına söylemekle öğrencisini tehdit ediyordu.
O döneme ait ses kayıtları yeniden incelendiğinde Akçay?ın öğrenciye karşı tehditkâr, manipülatif ve otoriter bir tutum sergilediği ortaya çıktı.
Ses kaydında Akçay?ın Esin B.?ye:
?Evli erkeklerle ilişkiye giriyorsun. Bu ilişkiyi bitirmezsen seni parçalar, bir bavula koyarım.?
dediği belirlendi.
Esin B. ifadesinde, öğretmeniyle Kocaeli?de buluştuklarında Akçay?ın üzerine yürüyüp fiziksel şiddet uyguladığını, çıkan tartışmanın ardından panikle onu bıçakladığını söyledi.
Cinayetin ardından, Esin B. üniversiteden arkadaşı Zemçi S.?yi arıyor. İkili cesedi banyoya taşıyor. Ardından, Akçay?ın eşyalarını alıp, Bayrampaşa?daki evine gidiyorlar ? muhtemel delil arıyorlar.
Sonrasında, Kimya öğretmeni Erdoğan Y. de devreye giriyor; kırmızı bir bavul temin edip cesedi bavula koyuyorlar. Avcılar?dan Silivri?ye gidiliyor; Beyciler köyü fabrikalar bölgesinde bavulun içine benzin döküp cesedi ateşe veriyorlar.
Polis 24 Kasımda operasyon yapıyor ve suçluları tutukluyor.
