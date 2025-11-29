Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

2 öğretmen 1 öğrenci ilişkisi ve cinayet


29 Kasım 2025 15:25
2 öğretmen 1 öğrenci ilişkisi ve cinayet

bu ülke nereye gidiyor mu diyeyim toplum nereye gidiyor mu diyeyim. Allah iyi etsin diyorum

eğitim ahlak asayiş bu üç konu birbirinden ayrılamaz.

Hikmet Akçay, 2000?li yıllarda İstanbul?da bir ortaokulda öğretmendi ve Esin B. onun ortaokuldan öğrencisiydi.

Ailesi maddi sıkıntı yaşadığı için Akçay?ın zaman zaman öğrencisinin ailesine destek verdiği ifade edildi. Bu süreçte Akçay?ın Esin B. ile kişisel sınırları aşan bir yakınlık kurduğu iddia edildi.

Esin B. liseye geçtikten sonra kimya öğretmeni Erdoğan Y. ile bir ilişki yaşadı. Esin B. nin kimya öğretmeni Erdoğan Y. ise evliydi.

Hikmet Akçay, eski öğrencisinin bu ilişkisinden rahatsızlık duyuyor ve sık sık baskı kuruyor evli olan öğretmeninin karısına söylemekle öğrencisini tehdit ediyordu.

O döneme ait ses kayıtları yeniden incelendiğinde Akçay?ın öğrenciye karşı tehditkâr, manipülatif ve otoriter bir tutum sergilediği ortaya çıktı.

Ses kaydında Akçay?ın Esin B.?ye:

?Evli erkeklerle ilişkiye giriyorsun. Bu ilişkiyi bitirmezsen seni parçalar, bir bavula koyarım.?

dediği belirlendi.

Esin B. ifadesinde, öğretmeniyle Kocaeli?de buluştuklarında Akçay?ın üzerine yürüyüp fiziksel şiddet uyguladığını, çıkan tartışmanın ardından panikle onu bıçakladığını söyledi.

Cinayetin ardından, Esin B. üniversiteden arkadaşı Zemçi S.?yi arıyor. İkili cesedi banyoya taşıyor. Ardından, Akçay?ın eşyalarını alıp, Bayrampaşa?daki evine gidiyorlar ? muhtemel delil arıyorlar.

Sonrasında, Kimya öğretmeni Erdoğan Y. de devreye giriyor; kırmızı bir bavul temin edip cesedi bavula koyuyorlar. Avcılar?dan Silivri?ye gidiliyor; Beyciler köyü fabrikalar bölgesinde bavulun içine benzin döküp cesedi ateşe veriyorlar.

Polis 24 Kasımda operasyon yapıyor ve suçluları tutukluyor.

Çok Yazılan Konular

Okullarda ara tatil kalkıyor mu?Eğitim süresi iş takviminde 1-2 ay kısaltılsa nasıl olur ?Doğum yardımı almak için ne yapmak lazım?MEB'den kış saati için duyarlılık bekliyoruz.Uzman öğretmenlik için yeni kılavuz Ocak'ta yayınlanır mı?Sağlık kurulu hastalıklarımdan ötürü çalışamazsın dedi. Süreç nasıl işler?MEB'de şeflik nasıldır?İlçeden beldeye görevlendirmede yevmiye, yolluk ödenir mi?Bilgisayar İşletmeni okulda kadrolu görev yapabilir mi?Kadrolu öğretmenin istifa sonrası geri dönüşü

Sözlük

şevket altuğ 1 Zengin olmadan ölmeyecek burçlar 1 gece yüzüşü 1 Terk edilmiş her şey kamunundur. 2 en etkilendiğiniz film sahnesi 1 Steven Sadettin Saran 1 Çizgisini bozmayan insan 1 Bir gömleğe 99 lira vermek 1 yapay zeka 1 Bugün olanlar 2

Son Haberler

Başkentte metroda yolcuyu yaralayan özel güvenlik görevlisi tutuklandıBalıkesir Sındırgı'da yüksek kesimlere kar yağdıBakan Kurum'dan mahalle konakları paylaşımıGöbeklitepe'de 30 yeni keşif! İki insan yüzü bulunduBakan Fidan'dan 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü paylaşımı

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın