Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

iş sağlığı güvenliği kapsamında uygulanan idari para cezası


29 Kasım 2025 18:22
iş sağlığı güvenliği kapsamında uygulanan idari para cezası
Aday memurum iş sağlığı güvenliği kapsamında düzenli aralıklarla kurum içindeki doktorlukta yapılan sağlık taramasına iş yoğunluğu nedeniyle belirlenen tarihlerde katılamadım katılım olmamaması halinde 17 bin liralık bir idari para cezasının olduğunu biliyorum. Bu idari para cezasının benden tahsili süreci ne şekilde olur aylıktan kesme şeklinde mi yoksa başka herhangi bir şekilde mi olur

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarMemur ve Öğretmenlere Disiplin Affı Getirmeyenlerin Amacı ?Disiplin soruşturmasını yürüten muhakkikten şikayetçi olabilir miyim?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Disiplin Cezası Nedeniyle Uzman ve Baş Öğretmen Yapılmayan ÖğretmenlerTaksirli Suçtan Hapis Cezası ve MemuriyetAym gerekceli karar hakkındaBölge idare kararı sonrasıTCK 136 Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi

Sözlük

Çizgisini bozmayan insan 1 gece yüzüşü 1 Bugün olanlar 2 şevket altuğ 1 Bir gömleğe 99 lira vermek 1 Terk edilmiş her şey kamunundur. 2 yapay zeka 1 nilüfer 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinde kararlılığımız tamFenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerdeCemal Enginyurt'tan Gürsel Tekin'e sert yanıtCumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul ettiKaçak midye avcılarına 340 bin lira ceza

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın