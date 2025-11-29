Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Üstün Başarı Belgesi


29 Kasım 2025 18:28
Üstün Başarı Belgesi

Temmuz ayında üstün başarı belgesi verilmişti. Bu belge tüm memurlar içerisinde veriliyormuş galiba. Yıl sonuna kadar para ödüllendirmesi olabileceği söylendi.. Bu süreç hakkında bilgisi olan abilerim ablalarım varmı... bi umut işte:))


Yigido155
Aday Memur
29 Kasım 2025 18:55

Çok hakim olmamakla beraber valilik her yıl sonu tüm kamu kurumlarından üstün başarıları toplar her kuruma kota verir ve seçilen temsili çalışanlara para ödülü verir yani üstün başarısı olan herkes alamaz bu zamana kalmaz dağıtılmıştır isimler belli olmuştur diye düşünüyorum


kral122
Genel Müdür
29 Kasım 2025 19:14

15 yıl içinde 4 tane aldım para verilmedi


Yigido155
Aday Memur
29 Kasım 2025 19:25

Çok sınırlı oluyor oda sayın müdür takdirinde genelde istenmeyen ilçelerde çalışanlara öncelik veriliyor diye biliyorum kalanlara şubeleri il merkezleri nasıl seçiliyor bilmiyorum


Ahmetpulat
Memur
29 Kasım 2025 20:07

Bişeye yaramıyor ki bende 3 tane var, bir faydasını görmedim.


Bugraemir
Aday Memur
29 Kasım 2025 20:13
valilik isterse verir kurumlardan liste ister gelen listeye göre verilir. 4 kez aldım sadece bir kere para verildi
Toplam 5 mesaj

