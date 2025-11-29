Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Şanlıurfa ve istanbul atama


29 Kasım 2025 18:52
Şanlıurfa ve istanbul atama

Hocalarım niye her atama döneminde en çok istanbul ve urfa açılıyo? Hadi istanbulu anlarım şu ekonomik devirde bi memur için sürgün yeri ama urfa? Gerçekten anlam veremiyorum doğum oranı yüksek de olsa gelen kaçıyo gibi bi durum mu var


spock
Genel Müdür
29 Kasım 2025 19:39

Evet süresi dolan kaçıyor. Çünkü devletin neredeyse olmadığı bir yer. Çoğu okul ve MEM çiftliğe dönmüş vaziyette.

