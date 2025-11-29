Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
İhraç Sonrası Suç Değişikliği ve Hagb


29 Kasım 2025 18:56
İhraç Sonrası Suç Değişikliği ve Hagb

Sözleşmeli zabıt katibiyken Zimmet suçu nedeniyle soruşturma açıldı ve ihraç edildim. İhraç nedeni zimmet fakat mahkeme zimmet suçunun şartları oluşmadığı için hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçundan 6 ay 17 gün verip hagb kararı verdi. Bölge idare ve idari dava dairelerinden geri dönüş için açtığım davalardan red yedim danıştay?da şuan davam. Aynı suçtan aynı adliyede bulunan başka personelin disiplin cezası sonrası maaş kesntisi aldığına dair kararı da ilettim ama umursamadılar. Danıştay?a da aynı şekilde durumları ilettim işe geri dönüşüm olur mu? İhraç nedenim zimmet ama suç türüm hizmet nereniyle güveni kötüye kullanma ve onda da hagb aldım

