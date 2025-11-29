Alt cezanın görüşülmemesi

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Disiplin cezalarında alt ceza verme idarenin takdirinde ama benim sorum kurul kararında alt ceza verilip verilmemesi görüşülmeyip değendirilmezse ve alt ceza bendi hiç yazılmazsa kararda bu usulen iptal oluşturur mu çünkü belki de 10 tane disiplin cezalarına baktım hepsinde yazılmış benim kurul kararında hiç değinilmemiş bile

