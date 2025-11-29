Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

İstifa yolu ile geçiş


29 Kasım 2025 23:46
İstifa yolu ile geçiş

Herkese merhaba aralık 2025 yılında kadroya geçecek olan biri kpss puanını kullanarak sözleşmeli başka bir kurumun alımına istifa yolu ile geçebilir mi ? Kişi yeni kadroya geçtiği için belli bir bekleme süresine tabi olur mu

Çok Yazılan Konular

Mazeret tayiniÜDS-GYSZabıt katibinin emanet memuru olarak görevlendirilmesi.Adalet hizmet sınıfıYim'e artık sadece hukuk mezunlarını almaları duyumu ?Bekçi - İKMUykularını Kaçırdığınız Personelin Her Saniyesinin Hakkı Ailenizden Çıksın Amiin.Kurumlar Arası Geçiş Rehberi (Tecrübe İçerir)17 yıllık emanet memuru7433 sayılı kanun ile eş durumu mazeret ataması mağdurları

Sözlük

Bir gömleğe 99 lira vermek 1 gece yüzüşü 1 şevket altuğ 1 Bugün olanlar 2 Çizgisini bozmayan insan 1 nilüfer 1 Terk edilmiş her şey kamunundur. 2 yapay zeka 1

Son Haberler

15 Ocak'ta 65 Yaşını Dolduran Kişi Görev Maaşı Alabilir mi?Aralık ayında hava nasıl olacak?Emekli Kurmay Albay Orkun Özeller'e saldırıErdoğan: Terörsüz Türkiye sürecinin başarısı için kararlılığımız tamBakan Tunç: Türkiye, Filistin halkının yanında olmaya devam edecek

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın