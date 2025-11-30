Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Tarım ve Orman Bakanlığı Tek Tercih


30 Kasım 2025 00:07
Tarım ve Orman Bakanlığı Tek Tercih
Bakanlık bundan sonraki alımları kariyer kapısı üzerinden tek tercih olacak şekilde yapacakmış doğruluğu var mıdır bilgisi olan yazabilirse uygun olur

