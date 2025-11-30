Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
slogan milliyetcisi ozel kuvvetler albayina saldiriyor .


30 Kasım 2025 00:09
Emekli Kurmay Albay Orkun Özeller'e saldırı

TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan emekli Kurmay Albay Orkun Özeller'e, Trabzon'da yapacağı söyleşi öncesi saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırıyı yapan kişinin MHP Beşikdüzü ilçe yöneticisi olduğu öğrenildi.


30 Kasım 2025 00:11

daha dun asip kesecez diyenler

hayati teroristlerle mucadele etmis ozel kuvvetler askerine saldirma girsiminde bulunuyor .

ah keske araya girmeselerdi de ozel kuvvetler askeri seni darmaduman etseydi keske slogan milliyetcisi

