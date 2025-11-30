Bilgisi olan Asm hemşireliği hakkında

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Yaklaşık 2 yıldır yoğun bakımda çalışıyorum artık yıpranmaya başladıgımı düşünüyorum o yüzden açıkçası daha rahat olduğunu düşündüğüm Asm ye geçme düşüncem var ama Asm hakkında hiç bilgim yok tecrübesi olmayan bir hemşire kabul ediliyor mu maaş düşük diyorlar anlaşmak istediğim Asm 800 nüfuslu çok mu düşüş olur maaşta özellikle tecrübesi olan arkadaşlara bilgilendirirse çok sevinirim şimdiden tersekkürler

