DHMİ'de Elektronik Teknikerliği

30 Kasım 2025 05:42
Elektronik Teknolojisi ve Elektronik Haberleşme öğrenci ve mezunlarına piyango vurdu. Bundan sonra YDS 60 puan istenecek. Maaş oldukça dolgun. Bu atamada 15 kadro elektronik teknikeri alımı yapılacak. İngilizcesi olup elinde puanı olmayanlar acilen e-yds'ye girip puanını alsın, kadrolar boş kalmasın. Duyan duymayana anlatsın. Çünkü elektronik tekniker mezunları arasında pek İngilizce bilen olmadığından bu kadroların boş kalması sağlanarak (İngilizce şartını getiren SHGM'den) İngilizce şartı kaldırılmaya çalışılıyor.

