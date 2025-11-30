D grubu kurslarda yetkilinin görevleri

Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
30 Kasım 2025 14:46
Yeni geldiğim kurs D grubu. Yönetici olduğunu iddia eden arkadaş kursu sahiplenmiş ve müftüden daha amir olmuş. ben birçok şeye itiraz ettim. Kendisinin yönetici değil de yetkili olduğunu söyleyeceğim ancak haklarımı daha iyi bilip savunabilmek adına yetkilinin görevleri nelerdir bilmek istiyorum. Araştırdım ancak bulamadım, uygulama esaslarında dahi yok. Demek ki o kadar yetkisiz aslında

