aile yılında eşimin yanına gidemiyorum


30 Kasım 2025 15:22
eşim polis sadece il merkezinde bulunan branşa sahip ben ise merkeze 180 km uzaklıkta çalışıyorum İliçi mazerettte tercih yaptım fakat tek kontenjan olduğu için merkeze gidemedim mahkeme yoluyla veya başka türlü gidebilirmiyim konu ile ilgili bilgi verebilecek varsa çok iyi olur

