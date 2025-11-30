KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

6225 Nitelik kodu şartı


30 Kasım 2025 16:17
6225 Nitelik kodu şartı

303010346 ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI BÜRO PERSONELİ BALIKESİR BİGADİÇ TAŞRA S 1 4421 4431 4459 4503 6225

Bu alımda 5 tane nitelik kodu var. 4 tanesi lisans programı biri ise 6225 yani MEB Bilgisayar İşletmeni Sertifikası olarak geçiyor. Bu nitelik kodlarından sadece 6225i yani MEB Bilgisayar İşletmeni Sertifikası nitelik kodunu karşılamak bu alım başvurmak için yeterli midir?


yeşilrussel
Memur
30 Kasım 2025 16:55

Yeterli değil alanında uyması gerek

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeşil russelİİBF için kadroÜniversite atama6225 Nitelik kodu şartı

Sözlük

İdeal evlilik yaşı 1 patlıcan 1 Çizgisini bozmayan insan 1 halı saha sonrası dökülen halı saha kırıntıları 1 Bir gömleğe 99 lira vermek 1 şevket altuğ 1 yapay zeka 1 nilüfer 1

Son Haberler

Lise öğrencileri yaptıkları robotlarla dünya şampiyonu olduAntalya'da dolu yağışı etkili oldu, seralara zarar verdi15 yaşındaki Berk'ten 4 gündür haber alınamıyorİşçinin makatına hava bastı, bağırsağı patladı: 1 tutuklamaMilli kick boksçu Kadir Yıldırım, dünya şampiyonu oldu

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın