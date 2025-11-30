KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : Lanet

Merkezi Atama/ Muhasebe ve vergi uygulamaları


30 Kasım 2025 18:54
Merkezi Atama/ Muhasebe ve vergi uygulamaları

Bu bölümün merkezi atamaları kuvvetli, alım listelerinde unvanlar çoğunlukla ''memur'' olmakla beraber ''muhasebeci'' olarak da mevut. Memur unvanlı olarak atanırsak sırf bölümümüzden dolayı muhasebe işlerinde görevlendirirler mi? (Cevap benim için önemli, kamu kurumunda parasal işlerle haşır neşir olmaktan imtina ediyorum. Sırf bu yüzden yarılamış olduğum bölümü bile bırakabilirim.)

