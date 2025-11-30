Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Norm fazlası atama duyurusu ne zaman yayınlanır?


30 Kasım 2025 19:23
Norm fazlası atama duyurusu ne zaman yayınlanır?

merhaba,

arkadaşlar batıda bir ildeyim ve norm fazlası atamalarına başvurma ihtimalim var ama hiç duyuru gelmedi. birde arkadaşlar bu atama türü ile ilçeden il merkezine gelme şansım var mı ?


Zeynp060606
Aday Memur
30 Kasım 2025 20:23
Bazı iller dışında henüz genel olarak bir duyuru yapılmadı hocam

fnbayram
Aday Memur
30 Kasım 2025 21:16
il merkezleri zaten norm fazlası dolu hocam. pek bel bağlamayın.

kimuni
Genel Müdür
30 Kasım 2025 21:53

bilmiyorum ki hocam canım annem biraz yaşlandı. Yanında olmak istiyorum biraz. Onu çok seviyorum yoksa birçok yerde mutlu olabilirim. Mutluyum da.

Arkadaşlar teşekkür ederim.

fnbayram, 5 saat önce
il merkezleri zaten norm fazlası dolu hocam. pek bel bağlamayın.

Kalubatarbien
Aday Memur
30 Kasım 2025 22:05

Bu dönem yapılmaz gibi geliyor.

