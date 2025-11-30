istifa edip gitmeyi düşünmek mantıksız mı yoksa araştırmaya hatta denemeye değer mi?

merhaba,

5 yıllık öğretmenim (matematik branşım) ve sahip olduğum niteliklere göre aldığım maaşı az buluyorum (50 bin + ek ders ama bildiğiniz üzere ek dersler hem her zaman olmuyor hem ücreti şuan çok çok düşük (gereksiz aslında)) bu platformlarda öğretmen maaşına birkaç başlıktan fazla düşük olduğuna dair atıfta yaptığımı hatırlıyorum.

neyse, sahip olduğum nitelikler bağlamında yapay zeka aracılığı ile çok çok küçük bir araştırma yaptım ve uzun süreden beridir düşündüğüm yurtdışındaki iş pozisyonlarının bir ihtimal mümkün ve başarılı olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. uluslararası geçerliliğe sahip dil şartı dahil yapay zeka destekli araştırmamda çoğu şartı veya tamamını sağlıyorum.

yalnız aslında öğretmen maaşı şuan çok çok düşük değil ancak alım gücü ve bazı sahip olduğum nitel özellikler düşünüldüğünde evet düşük hem de çok düşük. (örneğin 2 yabancı dil bilmekteyim ve yoğun yurtdışı seyahatleri yapmak istiyorum öyle bir ilgim veya ihtiyaç duyduğum bir konu işte.)

Ayrıca bölgedeki en küçük evde oturuyorum ve kiram aidat dahil 13 bin civarı.

çok yüksek iş disiplinine sahibim (biraz da işkolik bir yapım var aslında, işe hiç geç kaldığımı hatırlamıyorum genellikle yarım saat bazen 1 saat önce okulda olurum ) fakat şöylecek potansiyel bir dezavantajım da var : benim aslında zayıf da olsa nüksetme ihtimali olan psikiyatrik hastalık bir geçmişim bulunuyor. Biraz (java ve f77 temel düzey) programlama bilgim var.

bu yukarıda bahsettiğim durum haricinde bir de yurtdışı öğretmenlik ihtimali var ancak bunu kazansam da yurtdışındaki farklı iş pozisyonlarında kazanacağım ücret buradaki maaşı artı yurtdışı öğretmenlikten alacağım maaş toplamını düşünsem dahi öğretmenlikten hayli yüksek şuan ki küçük araştırmama göre.

işte o can alıcı soru : diyelim ki internet üzerinden başvuru yapıldı iletişime geçildi anlaştık istifa edip gitmeye değer mi acep yoksa mantıksız olur mu?

sadece para için gidilmez illaki ama parasız da olmuyor maalesef.

okuduğunuz için

teşekkürler