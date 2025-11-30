istifa edip gitmeyi düşünmek mantıksız mı yoksa araştırmaya hatta denemeye değer mi?

Merhaba yorumunuz için çok teşekkürler.
güzel içerikler görüyorum yorumunuzda ancak bazı noktalarda hafifçe hatalı bulduğum veya katılmadığım noktalarda mevcut gibi. Dilerseniz paylaşayım belki yararlı olabilir.
1) hocam sahip olduğum niteliklerden bazısını çocuklarla ya paylaşıyorum yada örnek profil olmak niyyeti ile yansıtmaya çalışıyorum (örneğin dil bilmek). Bu bakımdan öğretmenlik aslında güzel, çocuklar dikkate alıyorlar değerli buluyorlar. Ben en kötü denen okullarda çalıştım sanırım genel hatlarıyla ancak,
2)bu eğitim kademesinde de güzel çocuklar var bence. Sadece bazı konularda eğitim sürecinde dikkat etmek gerekli. Bazı şeyler şansa kalıyor. Bunlar bazen stres de yaratabilir ki bazen bazı öğretmenler için daha stresli seyredebilir sanırım
Ama ben bu mesleği de seviyorum. Esas atıf yaptığım/yakındığım nokta maaş olarak tatmin edici değil (yeterli gelmiyor).
3) Diğer bir husus bu yaz tek başıma yurtdışına tatildeydim (14 gün). İnanın objektif konuşacağım eksiklerimiz var ama Türkiye kendisi de güzel bir memleket. Gidecek olsam buradaki insanları kötüleyip gitsem burdaki insanlara da bi nebze haksızlık olabilir. (Allah korusun!)
4) evet 5 yılı doldurdum ve nasıl izin alacağımı biliyorum ancak bu izin sürecinde bildiğim kadarı ile çalışma imkanı olmuyor. Fakat derinlemesine ve farklı bilgisi olan arkadaşlar varsa memnun kalırım. 2 yıl değil bu arada izin 1 yıl şeklinde biliyorum.
ek değerlendirme: daha çok karşı taraf -ılımlı nesnel olarak değerlendirmeye çalışmışsınız sanki bunun için ve iltifatınız için de ayrıca çok teşekkür e derim.
Merhaba yorumunuz için çok teşekkürler.
güzel içerikler görüyorum yorumunuzda ancak bazı noktalarda hafifçe hatalı bulduğum veya katılmadığım noktalarda mevcut gibi. Dilerseniz paylaşayım belki yararlı olabilir.
1) hocam sahip olduğum niteliklerden bazısını çocuklarla ya paylaşıyorum yada örnek profil olmak niyyeti ile yansıtmaya çalışıyorum (örneğin dil bilmek). Bu bakımdan öğretmenlik aslında güzel, çocuklar dikkate alıyorlar değerli buluyorlar. Ben en kötü denen okullarda çalıştım sanırım genel hatlarıyla ancak,
2)bu eğitim kademesinde de güzel çocuklar var bence. Sadece bazı konularda eğitim sürecinde dikkat etmek gerekli. Bazı şeyler şansa kalıyor. Bunlar bazen stres de yaratabilir ki bazen bazı öğretmenler için daha stresli seyredebilir sanırım
Ama ben bu mesleği de seviyorum. Esas atıf yaptığım/yakındığım nokta maaş olarak tatmin edici değil (yeterli gelmiyor).
3) Diğer bir husus bu yaz tek başıma yurtdışına tatildeydim (14 gün). İnanın objektif konuşacağım eksiklerimiz var ama Türkiye kendisi de güzel bir memleket. Gidecek olsam buradaki insanları kötüleyip gitsem burdaki insanlara da bi nebze haksızlık olabilir. (Allah korusun!)
4) evet 5 yılı doldurdum ve nasıl izin alacağımı biliyorum ancak bu izin sürecinde bildiğim kadarı ile çalışma imkanı olmuyor. Fakat derinlemesine ve farklı bilgisi olan arkadaşlar varsa memnun kalırım. 2 yıl değil bu arada izin 1 yıl şeklinde biliyorum.
ek değerlendirme: daha çok karşı taraf -ılımlı nesnel olarak değerlendirmeye çalışmışsınız sanki bunun için ve iltifatınız için de ayrıca çok teşekkür e derim.
, 55 dk. önce
Mavi.Ufuklar
5 yılı doldurmuşsunuz. Nasıl alınıyor bilmiyorum ama 5 yılı dolduran memurların 2 yıla kadar ücretsiz izin hakkı var. Ücretsiz izin alabilirseniz 2 yıl kadar, aklınızdakileri deneyebilirsiniz. Ya da istifa eden memurların 10 yıl içerisinde geri dönme hakkı var. İstifa etseniz de yine görevinize geri dönüş hakkınız var.
Anlaşıldığı kadarıyla, genç ve bekar birisiniz. Önünüzde çok uzun bir çalışma hayatı var. Kalan ömrünüzü devlet okullarında öğretmenlik yaparak geçirmek, sizin gibi donanımlı biri adına gerçekten trajik bir durum olur. Sanırım eş-çocuk sorumluluğunuz da yok üstelik. Newton'un dediği gibi, zaman daldaki meyveyi tecrübe ise insanı olgunlaştırır. Her geçen gün gelişmiş ülkelere göre geriye giden bir ülke haline geldik. Gelecek vaadi kalmadı neredeyse, alım gücü günden güne düşüyor.
Çok iyi düzeyde bir entellektüel birkiminiz olduğu belli, hatırı sayılır bir finansal birikiminiz de varsa, ben olsam yerinizde, denerdim. Ne kaybedersiniz ki? Alt tarafı bir memurluk. Birkaç yıl yurtdışında kendi mesleğimi tecrübe edip başarısız olsanız bile, akıcı düzeyde yabancı dil ve yurtdışı tecrübesi ile ülkenize geri döndüğünüzde her türlü memurluktan daha fazlasını kazanabilirsiniz.