istifa edip gitmeyi düşünmek mantıksız mı yoksa araştırmaya hatta denemeye değer mi?


30 Kasım 2025 22:05
istifa edip gitmeyi düşünmek mantıksız mı yoksa araştırmaya hatta denemeye değer mi?

merhaba,

5 yıllık öğretmenim (matematik branşım) ve sahip olduğum niteliklere göre aldığım maaşı az buluyorum (50 bin + ek ders ama bildiğiniz üzere ek dersler hem her zaman olmuyor hem ücreti şuan çok çok düşük (gereksiz aslında)) bu platformlarda öğretmen maaşına birkaç başlıktan fazla düşük olduğuna dair atıfta yaptığımı hatırlıyorum.

neyse, sahip olduğum nitelikler bağlamında yapay zeka aracılığı ile çok çok küçük bir araştırma yaptım ve uzun süreden beridir düşündüğüm yurtdışındaki iş pozisyonlarının bir ihtimal mümkün ve başarılı olma ihtimali olduğunu düşünüyorum. uluslararası geçerliliğe sahip dil şartı dahil yapay zeka destekli araştırmamda çoğu şartı veya tamamını sağlıyorum.

yalnız aslında öğretmen maaşı şuan çok çok düşük değil ancak alım gücü ve bazı sahip olduğum nitel özellikler düşünüldüğünde evet düşük hem de çok düşük. (örneğin 2 yabancı dil bilmekteyim ve yoğun yurtdışı seyahatleri yapmak istiyorum öyle bir ilgim veya ihtiyaç duyduğum bir konu işte.)

Ayrıca bölgedeki en küçük evde oturuyorum ve kiram aidat dahil 13 bin civarı.

çok yüksek iş disiplinine sahibim (biraz da işkolik bir yapım var aslında, işe hiç geç kaldığımı hatırlamıyorum genellikle yarım saat bazen 1 saat önce okulda olurum ) fakat şöylecek potansiyel bir dezavantajım da var : benim aslında zayıf da olsa nüksetme ihtimali olan psikiyatrik hastalık bir geçmişim bulunuyor. Biraz (java ve f77 temel düzey) programlama bilgim var.

bu yukarıda bahsettiğim durum haricinde bir de yurtdışı öğretmenlik ihtimali var ancak bunu kazansam da yurtdışındaki farklı iş pozisyonlarında kazanacağım ücret buradaki maaşı artı yurtdışı öğretmenlikten alacağım maaş toplamını düşünsem dahi öğretmenlikten hayli yüksek şuan ki küçük araştırmama göre.

işte o can alıcı soru : diyelim ki internet üzerinden başvuru yapıldı iletişime geçildi anlaştık istifa edip gitmeye değer mi acep yoksa mantıksız olur mu?

sadece para için gidilmez illaki ama parasız da olmuyor maalesef.

okuduğunuz için

teşekkürler


Mavi.Ufuklar
Daire Başkanı
30 Kasım 2025 22:47

5 yılı doldurmuşsunuz. Nasıl alınıyor bilmiyorum ama 5 yılı dolduran memurların 2 yıla kadar ücretsiz izin hakkı var. Ücretsiz izin alabilirseniz 2 yıl kadar, aklınızdakileri deneyebilirsiniz. Ya da istifa eden memurların 10 yıl içerisinde geri dönme hakkı var. İstifa etseniz de yine görevinize geri dönüş hakkınız var.

Anlaşıldığı kadarıyla, genç ve bekar birisiniz. Önünüzde çok uzun bir çalışma hayatı var. Kalan ömrünüzü devlet okullarında öğretmenlik yaparak geçirmek, sizin gibi donanımlı biri adına gerçekten trajik bir durum olur. Sanırım eş-çocuk sorumluluğunuz da yok üstelik. Newton'un dediği gibi, zaman daldaki meyveyi tecrübe ise insanı olgunlaştırır. Her geçen gün gelişmiş ülkelere göre geriye giden bir ülke haline geldik. Gelecek vaadi kalmadı neredeyse, alım gücü günden güne düşüyor.

Çok iyi düzeyde bir entellektüel birkiminiz olduğu belli, hatırı sayılır bir finansal birikiminiz de varsa, ben olsam yerinizde, denerdim. Ne kaybedersiniz ki? Alt tarafı bir memurluk. Birkaç yıl yurtdışında kendi mesleğimi tecrübe edip başarısız olsanız bile, akıcı düzeyde yabancı dil ve yurtdışı tecrübesi ile ülkenize geri döndüğünüzde her türlü memurluktan daha fazlasını kazanabilirsiniz.


kimuni
Genel Müdür
30 Kasım 2025 23:06

Merhaba yorumunuz için çok teşekkürler.

güzel içerikler görüyorum yorumunuzda ancak bazı noktalarda hafifçe hatalı bulduğum veya katılmadığım noktalarda mevcut gibi. Dilerseniz paylaşayım belki yararlı olabilir.

1) hocam sahip olduğum niteliklerden bazısını çocuklarla ya paylaşıyorum yada örnek profil olmak niyyeti ile yansıtmaya çalışıyorum (örneğin dil bilmek). Bu bakımdan öğretmenlik aslında güzel, çocuklar dikkate alıyorlar değerli buluyorlar. Ben en kötü denen okullarda çalıştım sanırım genel hatlarıyla ancak,

2)bu eğitim kademesinde de güzel çocuklar var bence. Sadece bazı konularda eğitim sürecinde dikkat etmek gerekli. Bazı şeyler şansa kalıyor. Bunlar bazen stres de yaratabilir ki bazen bazı öğretmenler için daha stresli seyredebilir sanırım

Ama ben bu mesleği de seviyorum. Esas atıf yaptığım/yakındığım nokta maaş olarak tatmin edici değil (yeterli gelmiyor).

3) Diğer bir husus bu yaz tek başıma yurtdışına tatildeydim (14 gün). İnanın objektif konuşacağım eksiklerimiz var ama Türkiye kendisi de güzel bir memleket. Gidecek olsam buradaki insanları kötüleyip gitsem burdaki insanlara da bi nebze haksızlık olabilir. (Allah korusun!)

4) evet 5 yılı doldurdum ve nasıl izin alacağımı biliyorum ancak bu izin sürecinde bildiğim kadarı ile çalışma imkanı olmuyor. Fakat derinlemesine ve farklı bilgisi olan arkadaşlar varsa memnun kalırım. 2 yıl değil bu arada izin 1 yıl şeklinde biliyorum.

ek değerlendirme: daha çok karşı taraf -ılımlı nesnel olarak değerlendirmeye çalışmışsınız sanki bunun için ve iltifatınız için de ayrıca çok teşekkür e derim.

Mavi.Ufuklar, 55 dk. önce

Peyami.safa81
Aday Memur
30 Kasım 2025 23:10

1 dakika bile durma hemen git. Keşke ben de gidebilsem.


okuryazar3
Müsteşar
30 Kasım 2025 23:19

Hayat meslekten ve paradan ibaret değil. Yazdıklarının çoğunu anlayamadım bile.

Çevremde matematik öğretmenleri saatliği 2 bin 2 bin 500 aralığında özel ders veriyorlar..ve biraz popüler olmuş matematikçiler yerim zamanım yok diyebiliyor..

Yurt dışı senin için sorunsuz olabilir ancak gelecek neslin çocukların için görünen köy:

Orada yabancı, dönse memleketinde yabancı..

Farz edelim işler hesapladığın gibi yürümedi dönmek zorunda kaldın...Bıraktığın yerden dahi başlama şansın olmayabilir.

Valla kızımın ısrarı ile on günlük bir balkan turuna katılmıştım, ikinci sınıf Avrupa ülkelerinde, çoğu ülke bile sayılmaz bile bize bakış açıları sabit piss turkoo:))

