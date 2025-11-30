Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

İl dışından alınan doktor raporunda usul fen sevki


30 Kasım 2025 23:41
İl dışından alınan doktor raporunda usul fen sevki

Devrelerim il dışından alınan doktor raporuna usul fene sevk edilme durumunda görev yaptığın ilin mi yoksa raporu aldığımız ile mi sevk ediliriz?


SszPls
Aday Memur
01 Aralık 2025 00:38
aldığın ilde nir hastaneye
