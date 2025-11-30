Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

SBP Sözleşmeli bilişim personeli hk.


30 Kasım 2025 23:48
SBP Sözleşmeli bilişim personeli hk.

Sbp li olan arkadaşlar artı ve eksikeri yazabilir mi acaba ? X2 ve X3 kasım ne yattı aralık ne yatacak ? tşk

Çok Yazılan Konular

Bakanlık sıralamasıKurumlar arası geçiş dilekçesi verdim. Tayin dilekçesi de verebilir miyim?SİZCE HANGİ KURUM

Sözlük

Bir gömleğe 99 lira vermek 1 patlıcan 1 İdeal evlilik yaşı 1 sokakta eşine bağıran erkek 1 halı saha sonrası dökülen halı saha kırıntıları 1 nilüfer 1

Son Haberler

Kamu Zararı Dava Konusu Edilebilir mi?1 Aralık 2025'ten önemli gündem başlıklarıFenerbahçe-Galatasaray rekabetinde 404. randevuKabine yarın toplanıyor: İşte gündemdeki maddelerSergen Yalçın: Kimse sevinmesin, görevi bırakmayacağım

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın