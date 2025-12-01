Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Yeni atanan eşimin yanına gidebilir miyim?


01 Aralık 2025 00:28
Merhaba. Eşim ilk atama göreve başlayacak. 24 kasımda atama yerleri belli oldu. 19 ocakta göreve başlayacak.

Bu ocak ayındaki mazeret tayininde eşimin yanına gitmek istiyorum. Bunun için mazeret tayinlerinde bizlere hak verilir mi? Dilekçe vs vermeye gerek var mı? Cevap verenlere teşekkür ederim

