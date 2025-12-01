Gündem \ Hayata Dair
"Kemal Sunal",filmleri yeniden sinrmalarda oynamalı.


01 Aralık 2025 10:00
Neden böyle birşey yazdın diyeceksiniz?


gazanya
Daire Başkanı
01 Aralık 2025 10:01

Z kuşağı dediğimiz şimdiki nesil ,Kemal sunali küçücük cep telefonu ekranlarında izlemeye çalışıyor.


gazanya
Daire Başkanı
01 Aralık 2025 10:02

Kemal sunal filmleri vana göre bir "kültür".


gazanya
Daire Başkanı
01 Aralık 2025 10:03

Arada bir televizyonlarda veriliyor ama..


gazanya
Daire Başkanı
01 Aralık 2025 10:05

Aksam maç seyredenler yüzünden izleyemiyor çocuklar.


gazanya
Daire Başkanı
01 Aralık 2025 10:06

Kemal Sunal filmlerini hiç dev ekranlarda izlemedim.


gazanya
Daire Başkanı
01 Aralık 2025 10:07

Yeniden sinrmalarda dev ekranlarda oynamalı diyorum.

