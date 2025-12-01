KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
İcralık olmak memuriyete engel mi


01 Aralık 2025 10:24
İcralık olmak memuriyete engel mi

Selam herkese icra dosyam varda 2025/2 atamasında atandım diyelim memuriyete engel mi icra olmasi bunu yaşayan varmı yardımcı olur musunuz


elektronik49
Daire Başkanı
01 Aralık 2025 11:42

İcra artık hayatin normal akışında olan birsey.Hayatin bir parçası artık.

