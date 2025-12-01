Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

gys başvuruları kaç gibi başlar bugün


01 Aralık 2025 10:45
gys başvuruları kaç gibi başlar bugün
mebbiste hala açılmadı

BanuAlkan
Aday Memur
01 Aralık 2025 11:10
hala açılmadı
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

MEB'den kış saati için duyarlılık bekliyoruz.İstifa edip gitmeyi düşünmek mantıksız mı yoksa araştırmaya hatta denemeye değer mi?Öğrenciyi sınıftan atma hakkı olmalı.Aile yılında eşimin yanına gidemiyorum.Eğitim süresi iş takviminde 1-2 ay kısaltılsa nasıl olur ?Bilgisayar İşletmeni okulda kadrolu görev yapabilir mi?Norm fazlası atama duyurusu ne zaman yayınlanır?Öğretmenliği bırakma düşüncesiUzman öğretmenlik için yeni kılavuz Ocak'ta yayınlanır mı?Okullarda ara tatil kalkıyor mu?

Sözlük

termos 1 star wars 2 İdeal evlilik yaşı 1 nilüfer 2 balık 1 gram altının 425 liraya çıkması 1 araba arkası yazıları 1 sokakta eşine bağıran erkek 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 8 günaydın sözlük 1

Son Haberler

Yerlikaya Açıkladı: 2025 Yılında 103 Terörist Teslim OlduOnline alışverişte yılbaşı hareketliliğiMerkez bankaları yılı yoğun bir takvimle kapatmaya hazırlanıyorTürkiye'de kültür harcamaları arttıİstanbul'da sağanak etkili oldu: Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

Editörün Seçimi

Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın