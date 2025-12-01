GYS başvuruları ne zaman başlar?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
MEB'den kış saati için duyarlılık bekliyoruz.İstifa edip gitmeyi düşünmek mantıksız mı yoksa araştırmaya hatta denemeye değer mi?Öğrenciyi sınıftan atma hakkı olmalı.Aile yılında eşimin yanına gidemiyorum.Eğitim süresi iş takviminde 1-2 ay kısaltılsa nasıl olur ?Norm fazlası atama duyurusu ne zaman yayınlanır?Bilgisayar İşletmeni okulda kadrolu görev yapabilir mi?Öğretmenliği bırakma düşüncesiGörevde yükselme sınavı kılavuzu yayınlandı mı?(2026)Uzman öğretmenlik için yeni kılavuz Ocak'ta yayınlanır mı?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Kamu işçisinin devlet memurundan üstün olma sebebi sizce nedir.2026 ocak ayında memur ve emekliye %20 zammı kabul etmiyoruz2025 Kasım maaşlarımızı yazalımKasım ayı enflasyon tahmini :)Kamudaki liyakatsizliğin rezilliği bugün bir memur arkadaşımız kendini astı yazıklar olsun...2026 Ocak ZammıEkim EnflasyonuEkim ayi sizce kac gelir ? mb enflasyon beklentisi 29,86dan 31,77ye yukseltti..Memur memur olalı böyle zulüm görmedi.Yıl Sonu Gram Altın