Aynı suçtan ikinci soruşturma


01 Aralık 2025 11:14
Aynı suçtan ikinci soruşturma

Bir adli konu sebebiyle disiplin soruşturması da yapıldı dosya ilk olarak İçişleri Bakanlığı yüksek disiplin kuruluna gitti savunma falan verdim ama ceza veya cezasızlık çıkmadı dosya tekrar müfettişe geldi tekrar soruşturma yaptı ve bu seferde egm merkez yüksek disiplin kuruluna gönderdi orada da savunma verdim ve ceza aldım şimdi sorum şu ydk dosyayı karara bağlamadan geri gönderip tekrar bir soruşturma yapılabilir mi bunda bir usulsüzlük var mı bana tuhaf gelmişti bilgisi ve tecrübesi olan arkadaşlar yazabilir mi?


kadir270
Aday Memur
01 Aralık 2025 11:55

Ydk nin ceza yetkisine girmeyen bir konu demek ki aslinda bir alt kurula gönderilmiş bu sizin lehinize bir durumaslinda.tekrar soruşturma yapilacak ve dosyayi merkez disiplin kurulu karara baglayacak.Eger ydk karara baglasaydi memuriyetten cikarma verecekti belki.ama merkez disiplin kuruludaha hafif bir ceza verecektir

